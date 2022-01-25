МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей всех брендов, входящих в автоконцерн Stellantis, в России в 2021 году выросли на 65%, до 18 тысяч машин, сообщил РИА Новости старший вице-президент Stellantis и глава региона Евразия Ксавье Дюшман. Чистая прибыль Hyundai Motor в 2021 году выросла в 3 раза

"Это 18 тысяч автомобилей вообще всех брендов у нас в России", — уточнил он представленную на пресс-конференции информацию о росте продаж на 65%.

Дюшман также рассказал, что в планах компании в феврале начать экспорт произведенных на заводе в Калуге автомобилей — Peugeot Expert, Opel Vivaro, Citroёn Jumpy — в Германию. "В конце года мы запускаем производство абсолютно нового для Калуги автомобиля — Fiat Scudo. Он также предполагается на экспорт", — добавил топ-менеджер.

Stellantis — транснациональная корпорация по производству автомобилей, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.