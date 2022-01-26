МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чтобы продлить срок эксплуатации шипованных покрышек, необходимо правильно за ними ухаживать. Например, перед интенсивным использованием их нужно обкатать, чтобы каждый шип встал на свое место. Для этого подойдет преодоление 800 – 1000 километров заснеженной трассы и скорость не выше 90–100 км/ч. Также процедуру можно провести на асфальте или на льду – 500-700 километров со скоростью 80 км/час. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Чтобы шины с шипами прослужили дольше, не стоит, по словам эксперта, "злоупотреблять быстрыми разгонами и резкими торможениями", так как из-за центробежной силы при буксовании из покрышек вылетают шипы.

"Еще один лайфхак – грамотное хранение шипованной резины, что, безусловно, продлевает ее ресурс. Сохранить форму и качество покрышек поможет сухое темное помещением с уровнем влажности не более 50-60% и температурой плюс 10-20 перед размещением на хранение, резину надо промыть, просушить, вытащить из протектора все лишние элементы, а также проверить наличие порезов и других повреждений, чтобы устранить их до долгого периода простоя", — говорит Рязанов.

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На протяжении всего сезона эксплуатации стоит регулярно контролировать давление в шинах, а также периодически переставлять задние покрышки на переднюю ось и наоборот, отмечает автоэксперт.

При этом спустя три сезона эксплуатации шипы уже могут стереться и покрышкам потребуется дошиповка (процедура замены старых, стертых шипов на новые), которая проводится за 2-3 месяца до наступления сезона интенсивной эксплуатации, и экономит средства владельца авто на новый шипованный комплект покрышек, поясняет Рязанов. Однако дошиповка запрещена на летней и всесезонной резине, а также на покрышках с неглубоким протектором.