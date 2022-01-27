МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Прежде всего, необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры, отпустить педаль тормоза, и машина должна медленно поехать сама. То есть фрикционные накладки должны самопроизвольно дать автомобилю плавный медленный ход вперед. Если это происходит, значит, по трансмиссии машина исправна, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Алексей Балашов.

Также, по его словам, при переключении с передачи на передачу не должно быть пробуксовок и ударов.

"Далее начинаем ускоряться и проверяем уже в динамике. Здесь все просто: если переключение передач происходит плавно, без ударов и пробуксовки, то значит, трансмиссия в принципе нормальная, работоспособная и в ближайшее время с ней ничего не произойдет", — отмечает эксперт.

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При осмотре автомобиля с пробегом Балашов рекомендует проверить уровень масла, а также оценить его цвет и состояние — это основные критерии, на которые стоит обратить внимание. "Больше, без специального оборудования и экспертизы, покупатель сам ничего проверить не сможет, только ходовые качества. Поэтому, если никаких ошибок в ходе самостоятельной проверки не обнаружено, все равно надежнее, конечно, провести диагностику у официального дилера", — считает собеседник агентства.

При этом он также посоветовал обязательно проверить дорогостоящие узлы – коробку передач и двигатель, а также блоки управления, которые при диагностике могут показать, что присутствует какая-либо неисправность.