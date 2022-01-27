МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании по итогам прошедшего года сократилось на 6,7% и составило менее 860 тысяч, это минимум с 1956 года, когда было произведено 707 594 машины, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Stellantis увеличил в 2021 году продажи автомобилей в России

Для внутреннего рынка производство автомобилей в стране за прошлый год сократилось на 10,6%, до 153 749, на экспорт — на 5,8%, до 705 826 машин, итого 859 575, говорится в сообщении SMMT.

В том числе в декабре производство сократилось на 12,7% в годовом выражении и составило 62 310, производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц упало на 4,1%, до 16 091 машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, на 15,4%, до 46 219.

В марте SMMT указывала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Далее, по прогнозам, в 2022 году производство автомобилей должно было достичь 1,1 миллиона с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.