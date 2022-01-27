МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Renault Group, Nissan Motor и Mitsubishi Motors вложат 23 миллиарда евро в развитие производства электромобилей, сообщает Nissan в совместном стратегическом плане их альянса. Аналитики отметили рост продаж новых электромобилей в России в 2021 году

"Альянс инвестирует 23 миллиарда евро в течение следующих пяти лет, что приведет к выпуску 35 новых моделей электромобилей к 2030 году", — говорится в сообщении.

В рамках плана, в частности, Mitsubishi Motors расширит свое присутствие на рынке Европы двумя новыми моделями, в том числе New ASX, за основу которой взяты самые популярные модели Renault. Renault в свою очередь будет заниматься разработкой общей централизованной электрической и электронной архитектуры и к 2025 году выпустит первый полностью компьютеризованный автомобиль. А Nissan возглавит разработку технологии полностью твердотельных аккумуляторов.

Также члены альянса собираются увеличить к 2026 году использование общих автомобильных платформ в ближайшие годы до более чем 80% с 60% от общего числа в 90 моделей.