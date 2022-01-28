МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла почти в 1,7 раза год к году и составила 32,787 миллиарда шведских крон (около 3,5 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. Stellantis увеличил в 2021 году продажи автомобилей в России

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 16,12 кроны (1,72 доллара) против 9,5 кроны (1,01 доллара) годом ранее. При этом выручка группы выросла на 10%, до 372,216 миллиарда крон (39,75 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Volvo сократилась на 13% — до 7,995 миллиарда крон (850 миллионов долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 3,93 кроны (0,42 доллара) против 4,53 кроны (0,48 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании поднялась на 5,6% — до 102,378 миллиарда крон (10,9 миллиарда долларов).

Компания отмечает, что перебои в цепочке производственных поставок и остановки производства могут продолжиться по ряду причин, в том числе из-за дефицита полупроводников и пандемии коронавируса. Такая ситуация в условиях высоких цен может привести к увеличению затрат и перебоям в производстве и поставках, что может иметь заметный негативный эффект на финпоказатели компании, говорится в релизе.

Компания Volvo, основанная в 1927 году — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 95,85 тысячи человек.