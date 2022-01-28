Чистая прибыль Volvo за 2021 год выросла до $3,5 миллиарда
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла почти в 1,7 раза год к году и составила 32,787 миллиарда шведских крон (около 3,5 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.
Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 16,12 кроны (1,72 доллара) против 9,5 кроны (1,01 доллара) годом ранее. При этом выручка группы выросла на 10%, до 372,216 миллиарда крон (39,75 миллиарда долларов).
По итогам четвертого квартала чистая прибыль Volvo сократилась на 13% — до 7,995 миллиарда крон (850 миллионов долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 3,93 кроны (0,42 доллара) против 4,53 кроны (0,48 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании поднялась на 5,6% — до 102,378 миллиарда крон (10,9 миллиарда долларов).
Компания отмечает, что перебои в цепочке производственных поставок и остановки производства могут продолжиться по ряду причин, в том числе из-за дефицита полупроводников и пандемии коронавируса. Такая ситуация в условиях высоких цен может привести к увеличению затрат и перебоям в производстве и поставках, что может иметь заметный негативный эффект на финпоказатели компании, говорится в релизе.
Компания Volvo, основанная в 1927 году — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 95,85 тысячи человек.
https://auto.1prime.ru/auto/20220128/835915216.html