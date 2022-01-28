МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota увеличил выпуск автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в 2021 году на 20% по сравнению с предыдущим годом, до 80,8 тысяч машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Выпуск автомобилей в Британии в 2021 году стал минимальным с 1956 года

"В 2021 году завод Тойота в Санкт-Петербурге произвел 80 814 автомобилей моделей Toyota Camry и RAV4. (+20% по сравнению с 2020 г.)", — сообщил автопроизводитель.

В Toyota напомнили, что автомобили, произведённые на российском заводе, также поставляются на рынки Казахстана, Белоруссии и Армении. В целом доля экспорта составила 11,9%. "Основной экспортный объем традиционно поставляется на рынок Казахстана", — подчеркнули в компании.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.