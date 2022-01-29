МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Средняя цена подержанного авто в России превысила 1 миллион рублей. При этом найти подходящий вариант на вторичном рынке все сложнее — в продаже почти нет наиболее востребованных на сегодня машин — в возрасте 3-5 лет — их владельцы не спешат с ними расставаться. Однако при желании отыскать "железного коня" по приемлемой цене и в хорошем техническом состоянии все же можно, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Водителей научили, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук

Рост цен на вторичном рынке России эксперты объясняют дефицитом новых автомобилей и регулярным повышением цен на них, отмечают эксперты.

Взлету цен на подержанные автомобили способствовали три сильных фактора, первый из которых инфляция — просто поправка на инфляцию уже дает существенную прибавку к стоимости, рассказывает агентству "Прайм" директор Gruzdev Analyze Александр Груздев.

Второй фактор — подорожание новых автомобилей. Ценообразование подержанных автомобилей идет от стоимости новых: дорожают новые автомобили — растут в цене и подержанные машины. А новые машины сейчас очень дорогие вследствие их дефицита — дефицит новых приводит к повышенному спросу на подержанные автомобили. Таким образом, эти три фактора дают "очень сильный прирост в цене".

Заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ГК ABTODOM Владислав Хайновский объясняет, что пандемия и дефицит микросхем нарушила порядок работы промышленных предприятий Рост цен на новые автомобили составил от 15 до 25% в зависимости от сегмента. А наиболее востребованные авто с пробегом от 3 до 7 лет, включая столь популярные в России SUV, за 2021 год подорожали на 15-30%. Сложившаяся ситуация связана с тем, что многие не стремятся продавать автомобили с пробегом.

"Таким образом, стоимость автомобилей с пробегом в России во многом определяется ситуацией на рынке новых машин", — поясняет он.

В первой половине этого года цены на подержанные машины продолжат расти из-за нехватки выставленных на продажу моделей с небольшим сроком эксплуатации (до 3 лет). Но рост стоимости этих автомобилей, скорее всего, не будет превышать темпов 2021 года. Названа самая продаваемая машина с автоматом в России

Стабилизация цен на рынке авто с пробегом возможна лишь в конце 2022 — начале 2023 года — в этот период ожидается постепенное увеличение производства микрочипов и восстановление мировых логистических связей, "что окажет позитивное влияние на вторичный авторынок за счет перераспределения спроса и предложения".

НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК

Средняя стоимость подержанного автомобиля в январе увеличилась в полтора раза по сравнению с январем прошлого рода до 1 миллиона 49 тысяч рублей.

"При этом цены могли вырасти еще больше, если бы не традиционная январская стагнация в сегменте поддержанных и новых авто, то есть низкий потребительский спрос", — считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Но как бы то ни было, рынок б/у автомобилей с пробегом всегда будет иметь более широкую матрицу предложения, нежели рынок новых автомобилей, убеждены эксперты Авито Авто.

За одну и ту же цену можно купить либо автомобиль с меньшим пробегом и в лучшем состоянии либо авто более дорогого бренда с большим количеством опций, но постарше. В Авито Авто рекомендуют обратить внимание на машины в возрасте до трех лет: многие рассматривают такие авто как прямую альтернативу новым. А в большинстве случаев на них еще действует дилерская гарантия.

Мигаль подтверждает: трехлетние и пятилетние автомобили сейчас "наиболее востребованы, но их очень сложно найти в продаже" — их владельцы не спешат продавать свежие и технически исправные машины. При этом среди ассортимента автомобилей с пробегом, по его словам, можно найти транспортное средство до десяти лет с ценником около 500 тысяч рублей, с оптимальным пробегом и в хорошем техническом состоянии. Россияне начали массово пригонять подержанные автомобили из Европы

Например, представители китайских брендов сохраняют доступные ценники даже на автомобили 2018 года выпуска. Так, пятилетний Chery Tiggo 3 можно купить от 450 000 рублей, Changan CS35 — от 440 000 рублей. Также Opel Corsa 2012 года выпуска с пробегом 87 000 километров можно приобрести за 445 000 рублей, представителей французского автопрома — Renault Megan, Peugeot 308, Citroen C4 — с пробегом от 103 000 до 118 000 километров за 440 000 — 490 000 рублей.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов говорит, что доступные варианты возрастом до 10 лет, с пробегом в 100-120 тысяч километров с чистыми юридическими документами все еще есть в официальных дилерских центрах. Речь идет о представителях брендов Nissan, Skoda. Стоимость этих автомобилей и остается демократичной — от 487 000 рублей до 719 000 рублей.

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ

Александр Груздев придерживается иного мнения: хорошие варианты закончились еще в 2020-м. Но, проявив смекалку, найти заслуживающие внимания машины по-прежнему возможно.

Эксперт советует расширить географию поиска.

"В некоторых регионах дефицит меньше, чем в других, и наценки и накрутки все-таки тоже немного меньше", — говорит он.

Также ищите по знакомым. Предложения "для своих", без привлечения салонов и третьих лиц, действительно, бывают выгоднее.

"И наконец, более редкие, а точнее, менее популярные модели всегда имеют меньшие наценки, но нужно понимать, что и продать в дальнейшем этот автомобиль тоже будет сложнее, так что это палка о двух концах", — заключил эксперт.