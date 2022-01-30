МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Почти во всех регионах России снежная и морозная погода вносит коррективы в нашу жизнь. В зимнее время для автовладельцев повышается риск так называемых "сезонных" штрафов, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Речь идёт, прежде всего, о государственных регистрационных знаках, которые в условиях зимней эксплуатации оказываются в снегу и "не читаются". Такая ситуация особенно часто случается при передвижении автомобиля за пределами мегаполиса, говорит он.

"Зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует ч. 1 ст. 12.2 Кодекса РФ об административных нарушениях. Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьёзное — наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев", — предупреждает адвокат.

Как найти авто с пробегом дешевле, чем у других, если на всех не хватает "прогревать" машину. Автомобиль зачастую оказывается в жилой зоне с заведённым двигателем на срок более 5 минут. Такое действие "может образовывать состав правонарушения, предусмотренный ст. 12.28 КоАП, что наказывается штрафом в полторы тысячи рублей, а в городах Москве и Санкт-Петербурге три тысячи рублей".

Юрист также напомнил и о необходимости повышенного внимания к техническому состоянию автомобиля. Одновременное использование шин с шипами и без шипов; неисправность системы обогрева ветрового (в простонародье лобового) стекла, образующая наледь или запотевание, ограничивающие водителю обзор; нерабочая система стеклоомывателя; наледь, снег, грязь на внешних световых приборах – всё это нарушения, которые потенциально влекут ответственность по ст.12.5 административного Кодекса и наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, говорит эксперт.

Но особое внимание в условиях зимы, по мнению Миронова, необходимо уделить пункту Правил, за нарушение которого штрафа даже не предусмотрено. Это пункт 10.1. ПДД РФ, в котором сказано, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия. Скорость при этом должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. "Если машина ушла в занос, если автомобиль съехал в сугроб, то, скорее всего, водитель нарушил упомянутый пункт Правил. В такой ситуации, в отсутствии причинённого вреда, водителя могут и не оштрафовать, но в подавляющем большинстве случаев "зимние" ДТП, в том числе с летальным исходом случаются именно в связи с нарушением скоростного режима", — указывает Миронов.