МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Автоэксперты перечислили порядок действий при дорожно-транспортном происшествии на парковке, пишут "Известия". Автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится на морозе

Как отметил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала, при ДТП на парковке следует остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знаки аварийной остановки. В то де время он порекомендовал зафиксировать место аварии на фото и видео, а также записать данные очевидцев.

Самым быстрым способом оформить ДТП, по его словам, является европротокол. Его можно оформить при условии, что в ДТП участвовали два автомобиля, включая прицепы к ним, что застрахована гражданская ответственность водителей, что нет пострадавших и разногласий, а ущерб не превышает 100 тысяч рублей. При этом Мацула напомнил, что ДТП можно оформить без сотрудников ГИБДД, даже если существуют разногласия. Для этого необходимо воспользоваться приложением "Помощник ОСАГО".

Как сообщил заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов, страховая компания возместит ущерб, если будет установлен виновник столкновения, имеющий действующий полис ОСАГО.

При этом участники аварии могут договориться и не оформлять ДТП, но здесь необходимо принимать в учет, что впоследствии один из них может обвинить другого в оставлении места происшествия, а за это нарушение можно лишиться прав на срок от года до полутора лет или получить до 15 суток.

Поэтому координатор общественного движения "Синие ведерки" Юлия Каблинова настоятельно рекомендует получить расписку, что пострадавший претензий не имеет и ущерб возмещен полностью. Во всех других случаях она советует вызывать полицию и оформлять ДТП.