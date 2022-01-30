МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Власти некоторых российских регионов ввели специальные выплаты для сознательных водителей и пешеходов, пишет Autonews.

На вознаграждение могут рассчитывать россияне, которые в ГИБДД о нетрезвом автомобилисте за рулем.

В частности, издание приводит пример жителя Нового Уренгоя. Местный водитель за такую информацию получил 4 тысячи рублей. Благодаря этой информации нетрезвого автомобилиста оперативно задержали сотрудники ДПС и теперь ему грозит серьезное наказание.

Напомним, что в России за езду в состоянии алкогольного опьянения наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за передачу управления машиной нетрезвому водителю.

В случае повторного нарушения в течение года наказание становится уголовным. Тогда водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.