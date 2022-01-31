МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Какие инструменты и материалы нужно возить в автомобиле зимой, рассказал в беседе с радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится на морозе

По его мнению, зимой всегда нужно возить в багажнике лопату и гранитную крошку. Эти средства помогут выехать с парковки, даже если вокруг автомобиля заледенеет пространство. Кроме того, Хайцеэр считает, что водителю может понадобиться размораживатель стекол.

"Нужно иметь с собой набор дополнительных средств. Хорошо, если у вас с собой будет лопата, хотя бы маленькая, что-то, что можно подсыпать под колесо, например, гранитная крошка, а также размораживатель стекол. Многие водители пренебрегают этим, но так выезд из снежного пространства будет проще", — объяснил эксперт.