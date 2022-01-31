МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Mitsubishi Motors по итогам первых девяти месяцев 2021-2022 финансового года, завершившихся 31 декабря, составила 44,737 миллиарда иен (387,6 миллиона долларов) против убытка в 243,968 миллиарда иен (2,11 миллиарда долларов) годом ранее, сообщается в финансовой отчетности компании. Toyota увеличила производство автомобилей в России на 20%

Чистая прибыль на акцию составила 30,06 иены (0,26 доллара) против убытка в 163,92 иены за первые три квартала предыдущего фингода. Выручка концерна выросла на 49%, до 1,42 триллиона иен (12,3 миллиарда долларов).

По итогам всего 2021-2022 финансового года Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 50 миллиардов иен (433 миллиона долларов). Также прогнозирует рост выручки на 37,4%, до 2 триллионов иен (около 17 миллиардов долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.