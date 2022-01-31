МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч не нова и вредна, поэтому "Единая Россия" никогда не поддержит эту инициативу, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пожелав главе столичного дептранса "чаще слушать и слышать людей". Автоэксперт объяснил, что нужно иметь в автомобиле зимой

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.

"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", — заявил Турчак.

Так, после двух лет пандемии "реанимировать" такие мысли можно только, "окончательно оторвавшись от земли и от реальности", считает секретарь генсовета ЕР.

"Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", — заключил Турчак.

Нештрафуемый порог превышения скорости — 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. Ранее данный вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на уровне правительства.