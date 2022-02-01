МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новые правила и регламенты — постоянно на повестке законотворческой власти. В частности, в 2022 году КоАП дополнится несколькими пунктами, относящихся к водителям. А о том, что пока находится на стадии обсуждения, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

В частности, ведется обсуждение введения понятия "средней скорости".

"Сейчас штрафы за превышение средней скорости можно обжаловать. В будущем, возможно, данное понятие введут в законодательство и штрафы станут абсолютно законными", — пояснил он.

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Статья 12.5 КоАП РФ уже существует, но если перечень расширят, то под ответственность гипотетически могут попасть установленные не по сезону шины, отсутствие подголовников у сидений, предусмотренных конструкцией подушек безопасности и других деталей машины, подчеркнул Мацала. Пока эти нововведения лишь обсуждаются и не имеют закрепленной силы, оговорил юрист.



