Генпрокуратура хочет аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер
Генпрокуратура хочет аннулировать ошибочные штрафы, выписанные при некорректной работе камер
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Генпрокуратура готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", которые предлагают аннулировать штрафы, вынесенные при некорректной работе камеры. Причем предполагается, что штрафы будут аннулированы без заявлений пострадавших водителей. Об этом сообщает "Коммерсант".
Как объяснили изданию в Генпрокуратуре, дорожные камеры иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями".
Поэтому в ведомстве предлагают внести поправки в законодательство, чтобы стало более удобно аннулировать ошибочные штрафы.
По сообщению Генпрокуратуры, в прошлом году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.
"Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", — отметили в Генпрокуратуре.