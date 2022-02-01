МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Генпрокуратура готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", которые предлагают аннулировать штрафы, вынесенные при некорректной работе камеры. Причем предполагается, что штрафы будут аннулированы без заявлений пострадавших водителей. Об этом сообщает "Коммерсант".

!Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве

Генпрокуратура выяснила, какие органы чаще других нарушают права бизнеса

Как объяснили изданию в Генпрокуратуре, дорожные камеры иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями".

Поэтому в ведомстве предлагают внести поправки в законодательство, чтобы стало более удобно аннулировать ошибочные штрафы.

По сообщению Генпрокуратуры, в прошлом году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.

"Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", — отметили в Генпрокуратуре.