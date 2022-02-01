МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Генпрокуратура готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", которые предлагают аннулировать штрафы, вынесенные при некорректной работе камеры. Причем предполагается, что штрафы будут аннулированы без заявлений пострадавших водителей. Об этом сообщает "Коммерсант". Генпрокуратура выяснила, какие органы чаще других нарушают права бизнеса

Как объяснили изданию в Генпрокуратуре, дорожные камеры иногда "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями".

Поэтому в ведомстве предлагают внести поправки в законодательство, чтобы стало более удобно аннулировать ошибочные штрафы.

По сообщению Генпрокуратуры, в прошлом году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.

"Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной", — отметили в Генпрокуратуре.