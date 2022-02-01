МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 53 822 машины, произведенные с 2016 до 2022 год, из-за ошибки в программе автономного вождения, которая касается торможения перед запрещающим движение знаком, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Daimler AG сменит название на Mercedes-Benz Group AG

Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска, говорится в сообщении.

Отмечается, что функция "rolling stop" (остановка на ходу), доступная в программном обеспечении Full Self-Driving (полностью автономное вождение), может позволить автомобилю проехать без полной остановки через знак, запрещающий движение без остановки. В сообщении говорится, что Tesla выпустит программное обновление, отключающее функцию "rolling stop".

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.