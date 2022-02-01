МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи новой версии Lada Niva Travel в специальном черном исполнении и с расширенным набором опций, говорится в сообщении компании. Tesla отзовет 53,8 тысячи электромобилей

"Lada Niva Travel Black базируется на комплектации Comfort (она уже включает кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик). В комплектации Black автомобиль дополнительно приобрел 16-дюймовые диски (вместо штатных 15-дюймовых), складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги", — рассказал автопроизводитель.

Диски колес окрашены в черный цвет, также спецверсию дополняет черная обивка потолка в салоне, добавили в "АвтоВАЗе".

"Концепция Black хорошо зарекомендовала себя на автомобилях семейств Vesta, XRAY и Niva Legend. Это трендовое дизайнерское решение на базе серий Cross и полноприводных моделей, дополненное нужными опциями по привлекательной цене. Мы продолжим разрабатывать специальные серии автомобилей Lada и предлагать нашим клиентам новые комбинации стиля и функциональности", — отметил исполнительный вице-президент компании по маркетингу и продажам Оливье Морне. Daimler AG сменит название на Mercedes-Benz Group AG

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% и составили 350,7 тысячи машин.