МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость ОСАГО может вырасти на 80%, если в один законопроект будут объединены поправки о выплатах без учета износа транспорта и о росте лимита выплат страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей с нынешних 0,5 миллиона, сказал журналистам глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Автостраховщики снизили компенсационные выплаты

"Министерство финансов, Центральный банк, профильный комитет – мы все за то, чтобы разом решить вопрос: и два миллиона, и без износа. Однако все выше упомянутые субъекты понимают, что что если мы сейчас принесем такой законопроект, он будет там, условно говоря, в осенней сессии принят – это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО", — отметил он.

"Кто в настоящий момент возьмет на себя ответственность, что такое подорожание — при том что мы держали цену на стабильном плато уже четыре года – такое подорожание не вызовет соответствующей реакции? Сначала политических верхов, а потом, если реализуется, то и народных масс. Я думаю, что никто на себя такой ответственности не возьмет", — добавил он.

Юргенс отметил, что сейчас идут обсуждения, как разделить на этапы решения этих вопросов и ряда других. Обсуждения с руководством ЦБ говорят о том, что, видимо, изменения начинать надо с вопросов о лимитах, уточнил он.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев полагает, что в весеннюю сессию законопроект об изменениях в ОСАГО, связанных с увеличением лимита выплат до двух миллионов, будет внесен, с тем, чтобы изменения в осеннюю сессию уже были приняты.