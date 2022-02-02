МОСКВА, 2 февр – ПРАЙМ. Каждый автомобилист хоть раз за все время эксплуатации своего автомобиля сталкивался на автозаправочных станциях с предложением от сотрудников АЗС залить топливо более высокого качества. В большинстве случаев, речь идет о сотом октановом числе бензина от разных известных брендов. Мотивировкой при этом служит факт якобы "очистки" двигателя благодаря использованию более дорогого бензина с более высоким октановым числом, поясняет агентству "Прайм" директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.

Но действительно ли в этом случае удастся "почистить" движок? По мнению эксперта, нет.

"Отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются для улучшения свойств бензина. Разные составы предназначены для различных целей: промывки мотора, повышения мощности двигателя или сокращения расхода топлива. Таким образом, более дорогой бензин – обычное топливо, обогащенное присадками", — утверждает Серебряков.

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Иными словами, высокооктановый бензин может оказаться вреден для автомобиля, не рассчитанного на использование такого сорта топлива. АИ-100 создавался для двигателей с большой мощностью и большим КПД, рассчитан на высокофорсированные моторы с непосредственным впрыском, которые, как правило, работают в жестких условиях, предупреждает автоэксперт. Поэтому АИ-100 содержит в своем составе компоненты, которые тормозят процесс ускоренного закоксовывания форсунок, поршневых колец и клапанов. Но только в двигателях, рассчитанных на использование такого сорта бензина.

"Не говоря уже о том, что АИ-100 – дорогое удовольствие: его цена составляет около 60 рублей за литр (Москва), что примерно на 20% дороже АИ-92 (47,58 рублей)", — резюмирует Серебряков.