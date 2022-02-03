МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. В преддверии утверждения нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), проект которого подготовил Минюст, водителям стоит вспомнить о "забытых" штрафах, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов.

По его словам, когда весной новый КоАП вступит в силу, инспекторы ГИБДД получат право штрафовать водителей за использование шипованной резины в летнее время, защитной пленки на фарах и за поврежденный бампер.

"В рамках нового приложения к Правилам дорожного движения планируется наказывать водителей за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность автомобиля и его эксплуатацию, а также отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузных автомобилей", — подчеркнул эксперт.

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В зимнее время штрафами карается буксировка автомобилем тюбинга – "ватрушек", санок, ледянок. За такое катание положен штраф (1000 рублей для водителя и 800 рублей для любителя экстрима "на саночках"), а в случае смерти, того, кто был на буксировке, — уголовное наказание для водителя.

Предусмотрен также штраф в 500 рублей за так называемые "ангельские глазки" — два светящихся желтых круга внутри фар. Помимо штрафа последует также предписание исправить цвет фар на белый.

Кстати, незапрещенные противотуманные фары можно использовать только в трех случаях: при недостаточной видимости вместе с ближним или дальним светом, в темное время суток, но только на неосвещенных участках дорог и только с ближним или дальним светом, а в светлое время суток вместе с дневными ходовыми огнями. За нарушение – штраф.

Ответственность также наступает за установление в автомобиле световых приборов красного цвета, или световозвращающие приборы красного цвета. В 2022 году за нарушения будут штрафовать – от 500 рублей до лишения прав на управления транспортным средством от 6 до 12 месяцев в зависимости от оснований нарушения.