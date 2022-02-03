МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Период использования зимней резины в Москве сокращается в связи с изменением климата, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. СМИ: в России изменят методику проведения техосмотра

По его словам, зима в столичном регионе становится всё теплее.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие инструменты и материалы нужно возить в автомобиле зимой.