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Метеоролог предупредил о сокращении сроков использования зимней резины
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Период использования зимней резины в Москве сокращается в связи с изменением климата, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, зима в столичном... ПРАЙМ, 03.02.2022
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Период использования зимней резины в Москве сокращается в связи с изменением климата, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, зима в столичном регионе становится всё теплее.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие инструменты и материалы нужно возить в автомобиле зимой.