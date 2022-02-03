МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 817 143 машины, произведенные с 2017 до 2022 год, из-за ошибки срабатывания сигнала ремня безопасности, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска, говорится в сообщении.

"Звуковой сигнал может не активизироваться, когда автомобиль заведен и водитель не пристегнут ремнем безопасности", — объясняется в релизе. Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки, уточняется в сообщении.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.