Белоусов предложил возобновить в России программу по утилизации автомобилей
ПРОГРАММУ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ НАДО ВОЗОБНОВИТЬ, НО НЕ ПОВТОРЯЯ ОШИБОК ПРОШЛОГО – БЕЛОУСОВ
https://auto.1prime.ru/auto/20220203/835975364.html
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Банки
В России выросла максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках
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Цены на нефть замедлили темпы снижения
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Отнимают последнее. Киев близок к полному "газовому фиаско"
Курсы валют
Россияне признались, что не следят за курсом рубля
Криптовалюты
Цена биткоина снижается более чем на 5%
Омикрон-штамм
В Африке обнаружили омикрон-невидимку
Пандемия коронавируса
Названа точная дата пика COVID-19 в России
Осторожно, мошенники!
В Банке России объяснили, как будут бороться с мошенниками
ПРОГРАММУ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ НАДО ВОЗОБНОВИТЬ, НО НЕ ПОВТОРЯЯ ОШИБОК ПРОШЛОГО – БЕЛОУСОВ
https://auto.1prime.ru/auto/20220203/835975364.html