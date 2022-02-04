МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Наказания за грязное авто в новом КоАП, согласно новому Кодексу об Административной ответственности, работа над которым завершается в настоящее время, и который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не существует, и привлечение к ответственности владельцам авто за редкое посещение автомойки не грозит. Однако, если государственные номерные знаки на машине из-за загрязнения стали нечитаемы и затруднительны для распознавания, то это грозит автовладельцам штрафом в 5 тысяч рублей или лишением права управления автомобилем на срок до 2 месяцев. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Захаров.

Водителей научили, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук

"Однако неоднозначность этого вопроса стоит не менее остро, так как при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях. Но если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально", — указал юрист.

В любом случае Захаров советует проверять именно зону номерных знаков "на предмет чистоты" перед каждой поездкой, а в случае необходимости приводить их в порядок, чтобы избежать чрезмерного внимания со стороны инспекторов ГИБДД и дорожных камер.