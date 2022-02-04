МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В России предложили лишать водительского удостоверения водителей-новичков на основании совершения ими трех и более ДТП. С таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. В своем письме на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова он просит рассмотреть это предложение. Водителей предупредили о штрафе за грязное авто

"Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его "права" подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем", — отмечается в документе.

По мнению Петрова, особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные автовладельцы: зачастую они, едва сдав экзамены и получив удостоверение, начинают безответственно "гонять" и становиться виновниками ДТП.

"Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус "молодого автолюбителя". А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за своё поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью", — считает автор инициативы.

Он также добавил, что такое нововведение сможет стать дополнительным стимулом для молодых водителей к спокойной и ответственной езде. Также лишение прав уберет с дорог неопытных лихачей, представляющих опасность для других участников движения.