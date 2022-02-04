МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в январе на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 18 тысяч машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Водителей предупредили о штрафе за грязное авто

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе 2022 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 91,7 тысячи штук, говорится в сообщении АЕБ.

"Продажи легких коммерческих автомобилей также сократились, но намного существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.