Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе упали на 17%, до 18 тысяч машин
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в январе на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 18 тысяч машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе 2022 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 91,7 тысячи штук, говорится в сообщении АЕБ.
"Продажи легких коммерческих автомобилей также сократились, но намного существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
https://auto.1prime.ru/auto/20220204/835980591.html