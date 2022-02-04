МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем выдачи автокредитов в РФ в 2021 году побил исторический рекорд и превысил 1 триллион рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). ВТБ запустил ипотеку на машиноместа и кладовки

"По информации 4000 кредиторов, передающих сведения НБКИ, по итогам 2021 года было выдано автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) на общую сумму 1 119,4 миллиарда рублей, или на 45,6% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 768,8 миллиарда рублей). При этом объем выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стал рекордным за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования", — говорится в сообщении.

По данным НКБИ, в 2021 году самый большой объем выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (138,6 миллиарда рублей), Московской области (88,6 миллиарда), Санкт-Петербурге (77,4 миллиарда), а также в Краснодарском крае (57 миллиардов) и Республике Татарстан (43,7 миллиарда).

В то же время, по информации бюро, сильнее всего объем выданных автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом вырос в Краснодарском крае (+82,1%) и Ставропольском (+69%) краях, Иркутской области (+68,1%), Красноярском крае (+64,7%), а также в Московской области (+61,5%). В Москве и Санкт-Петербурге объем выданных кредитов на покупку автомашин в 2021 году увеличился на 57,4% и 46,6% соответственно. В России предложили новое основание для лишения водительских прав

Как отметили в НБКИ, во второй половине года прошлого года было отмечено некоторое сокращение количества выданных автокредитов при одновременном росте среднего чека по ним, что в итоге привело к рекордным значениям годового объема выданных автокредитов. Такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей, окончания еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политики банков, прояснили в бюро.

"Серьезное развитие получило кредитование на рынке подержанных автомобилей, что в целом можно считать положительным фактором для рынка автокредитов. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия", — заключил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.