МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россиянин лишился водительского удостоверения из-за управления автомобилем после приема корвалола.

Как сообщает РИА Новости, Верховный суд России отклонил иск автомобилиста о пересмотре этого решения.

Суд постановил, что после приема такого рода лекарственных средств управлять машиной нельзя.

Автомобилиста остановили сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД) после того, как он не пропустил пешехода на переходе. Тестирование на состояние алкогольного опьянения определило наличие в крови у россиянина барбитуратов — психотропных веществ.

Водитель при этом утверждал, что назначенные ему врачом препараты не являются запрещенными при управлении автомобилем.

Но Верховный суд принял решение отклонить иск автомобилиста. "Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", — отмечается в решении суда.