МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Госавтоинспекция напоминает, что отказ водителя от медицинского освидетельствования может повлечь за собой ряд проблем.

В ведомстве перечислили санкции, которые грозят автомобилисту в случае отказа проходить медосвидетельствование.

В частности, в ГИБДД привели в пример случай в Белгороде: женщина на Nissan Qashqai с итальянскими правами стала виновницей ДТП на железнодорожном переезде. Она отказалась пройти медицинское освидетельствование и агрессивно реагировала на требования инспекторов.

37-летняя женщина врезалась в конструкции безопасности на железнодорожном переезде. Сотрудники ДПС заметили у нее "явные признаки опьянения", она предъявила итальянские национальные права, однако отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, водитель агрессивно реагировала на требования сотрудников полиции, выражаясь в их адрес нецензурной лексикой.

В результате женщина была отстранена от управления автомобилем, за отказ от прохождения медосвидетельствования в отношении ее составлен материал по ч.1 ст.12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ГИБДД отметили, что эта статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.

Помимо этого, ей грозит наказание по ст. 12.33 КоАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", здесь сумма штрафа может составить от 5 до 300 тысяч рублей.