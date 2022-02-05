МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. С 30 декабря 2021 года в силу вступил Федеральный закон № 494-ФЗ, предусматривающий освобождение от обязательного техосмотра владельцев легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используют указанные транспортные средства исключительно в личных целях. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Как найти авто с пробегом дешевле, чем у других, если на всех не хватает

Вместе с тем, дополнения в действующее законодательство не исключают право владельцев данной категории транспортных средств на обращение за проведением техосмотра по своему желанию, добавляет он.

"Под данное правило не попадают транспортные средства, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях", — указывает адвокат.

Несмотря на нововведения, по его словам, по-прежнему есть достаточно широкий перечень случаев, когда транспортные средства "подлежат обязательному прохождению процедуры техосмотра".

Юрист напоминает, что сейчас каждые 24 месяца ТО должны проходить легковые автомобили, грузовые автомобили, максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, с года изготовления которых прошло от четырех до десяти лет, а если с года изготовления прошло более десяти лет, то периодичность для их техосмотра составит двенадцать месяцев. Что будет с ценами на ОСАГО после отмены техосмотра

Каждые 12 месяцев техосмотру подлежат такси, автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более восьми, с года изготовления которых прошло не более пяти лет.

При превышении пятилетнего срока с года изготовления такие транспортные средства подлежат техосмотру каждые 6 месяцев. Независимо от даты изготовления, техосмотру подлежат транспортные средства, если в их конструкцию внесены изменения.

"Если сейчас ответственность за управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или техосмотр водителей, предусматривается ч.2 ст. 12.1 КоАП РФ и влечет штраф в размере от пятисот до восьмисот рублей, то с 1 марта конструкция состава данного правонарушения и размер штрафа будут изменены", — утверждает эксперт.

По словам Данилова, Федеральным законом от 26.07.2019 № 219-ФЗ (ред. от 23.06.2020) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предусмотрено дополнение ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП.

В соответствии с дополнениями, управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Как автомобилисту сэкономить на повседневных расходах

При этом, лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП, нельзя будет привлечь к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента его первого выявления.

"Таким образом, с 1 марта 2022 года будет расширен субъектный состав, а сейчас к ответственности за отсутствие техосмотра могут быть привлечены только водители легковых такси, автобусов, грузовиков для перевозки людей и автомобилей для перевозки опасных грузов, после вступления же закона в силу – штраф может быть наложен на водителя любого транспортного средства, для которого прохождение техосмотра является обязательным", — подытожил Кирилл Данилов.