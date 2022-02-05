МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Госавтоинспекция нескольких регионов анонсировала сплошные проверки автомобилей в эти выходные. Как стало известно Autonews, останавливать будут всех, чьи маневры на дороге покажутся инспекторам подозрительными. Врач назвал лекарства, за которые могут лишить водительских прав

В частности, сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автовладельцев во множестве регионов страны. Анонсы рейдов были опубликованы региональными управлениями ГИБДД.

Большинство рейдов связаны с поиском нетрезвых водителей за рулем.

В Самарской области пьяных водителей можно будет "сдать" ГИБДД: сплошные проверки инспекторы ДТП намерены усилить за счет бдительности горожан, их просят сообщать о фактах управления автомобилем в состоянии опьянения.

В региональном управлении ГИБДД подсчитали, что за два выходных дня им удастся остановить в среднем не менее пятидесяти таких нарушителей, ведь нетрезвых автомобилистов не пугают ни минимальный штраф в 30 тысяч рублей, ни уголовное преследование в случае повторного проступка. В России предложили новое основание для лишения водительских прав

В Свердловском УГИБДД рейды связаны с ростом количества смертельных ДТП. Только за январь этого года произошло 48 ДТП по причине выезда автомобилей на встречную полосу. Это на 30% больше, чем год назад. В списке погибших — 19 человек, пострадали 74 свердловчанина. "Инспекторы намерены выявлять в потоке транспортные средства, несущие угрозу для других участников движения — выезжающие на встречную полосу и совершающие опасные обгоны", — сообщили в пресс-службе.

В Ивановской области будут целых три дня сплошных проверок: рейдовые мероприятия стартовали еще в пятницу. Инспекторы ДПС останавливают машины для того, чтобы убедиться: водитель трезв. Если возникают сомнения — автовладельца отправят на медосвидетельствование.

Среди регионов, которые объявили о проведении рейдовых мероприятий и сплошных проверок также оказались: