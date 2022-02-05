МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Издание Autonews выбрало самый надежный автомобиль премиум-сегмента на вторичке и разобрался, на какие варианты лучше не обращать внимания при выборе машины с пробегом.

Из-за резкого роста цен на новые автомобили, который мы наблюдаем уже больше года, россияне стали больше обращать внимание на машины с пробегом.

Часть водителей, стремясь сэкономить, занялись поиском на рынке подержанных авто не только доступные модели, но и автомобили премиальных брендов. Это связано с тем, что иногда такая машина может обойтись клиенту дешевле, нежели новый "бюджетник".

Но при покупке подержанного люкса часто бывает сложно определить, какую малшину стоит купить, а какую — заведомо нет.

Эксперты связывают это с тем, что у таких машин, в отличии от бюджетных, много всевозможных вспомогательных систем и электроники. Поэтому риск возникновения неполадок у премиального "коня" со временем достаточно высок.

Эксперты составили рейтинг самых проблемных и наиболее надежных подержанных автомобилей в Великобритании в возрасте от 6 до 15 лет, который составило издание Whatcar.com. Они опросили 16 000 британцев-владельцев премиальных машин. В итоге составили топ-3 автомобиля по уровню надежности, а также выбрана тройка машин, которые покупать не стоит.

В первую категорию — ненадежную — попали автомобили с наиболее большим количеством поломок. Это:

BMW 5-Series (2017-2021)

Audi A6 (2011-2018)

Audi A6 (2018-2021)

Самые надежные автомобили: