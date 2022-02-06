МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Очень часто автовладельцы приобретают незамерзайку, которая рассчитана на —30 градусов по Цельсию, в надежде, что их система омывателя лобового стекла способна работать в сильный мороз. Однако на практике получается, что омыватель стекла отказывается работать даже при не очень сильном морозе. Как быть, если замерзла "незамерзайка", рассказал "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров. Водителей предупредили о штрафе за грязное авто

Он напомнил о том, что существует несколько параметров, которые необходимо учитывать при выборе незамерзающей жидкости. Первое – это температурный диапазон, на который она рассчитана. Сидоров подчеркнул, что нужно хорошо понимать, что если она рассчитана, например, на минус 20 градусов, то на таком морозе она, скорее всего, замерзнет, потому что это ее предельная температура, на которую изготовители ее испытывали и проектировали. Автоэскперт порекомендовал брать жидкость с запасом – то есть если на улице держится мороз около 20 градусов, то лучше приобретать "незамерзайку", рассчитанную на эксплуатацию при более сильном морозе – при минус 30 градусах.

Второе, на что обратил внимание Сидоров, — это то, что если на жидкости омывателя все же было указано, что при минус 30 градусах она не замерзнет, но при минус 20-ти она все-таки замерзла, то по факту мы имеем дело с некачественным продуктом.

"Возможно, в ее составе содержатся вещества, на которых производитель сэкономил или использовал какие-то другое сырье и так далее. В данном случае скупой платит дважды, поэтому не стоит приобретать "незамерзайку" где-то на обочинах дорог, в случайных магазинах или покупать "с машин". Существует великий шанс, что все это замерзнет, но что еще более небезопасно – в составе некачественного продукта может содержаться технический спирт, некоторые виды которого относятся к ядовитым веществам. Это может крайне негативно повлиять на здоровье водителя, потому что пары попадают через вентиляционную систему в салон", — объяснил автоэксперт. Автоэксперт объяснил, что нужно иметь в автомобиле зимой

Таким образом, при выборе "незамерзайки" рекомендуется быть предельно внимательным. Автоэксперт посоветовал приобретать ее только у официальных дилеров или в крупных магазинах, потому что они регулярно проверяются, в том числе, Роспотребнадзором по качеству продукции, ее берут на анализ и так далее. Также можно использовать так называемую "родную" жидкость омывателя стекол, которую рекомендует производитель самого автомобиля – то есть это "незамерзайки", которые продает под своим логотипом та или иная марка автомобиля.

"Что касается действий автовладельца в ситуации если жидкость омывателя стекол замерзла, то наиболее приемлемый, действенный и безопасный способ решения проблемы – это переместить автомобиль в теплое помещение (отапливаемый гараж, паркинг или мойку), где спустя некоторое время произвести замену "незамерзайки" на качественную", — отметил Сидоров.

Он также добавил, что современные автомобили имеют непростой доступ к бачку омывателя, и он бы не рекомендовал пытаться его открыть. Некоторые владельцы еще используют для разогрева чистый спирт, но нужно понимать, что если мы нальем чистый спирт на лед, который уже связался, то время его разжижения (или снижения консистенции загустения в более текучее состояние, чтобы насос мог его прокачать) — очень значительное, и это не решит проблему, чтобы вы могли ехать через 5-10 минут. Поэтому, как еще раз подчеркнул автоэксперт, наиболее подходящий и безопасный вариант выхода из ситуации – это переместить машину в теплое помещение.