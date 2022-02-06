МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Два иностранных автомобильных бренда за прошлый 2021 год распродали оставшиеся в наличии машины и покинули рынок. Как пишет Autonews, они сочли, что их модели недостаточно популярны и не хотят больше обеспечивать присутствие в стране в убыток бренда, они распродали последние экземпляры.

Итак, у автодилеров больше нельзя купить бренды Smart и Chrysler: их модели перестали пользоваться популярностью в России, а расширять линейку компании не стали. Они объяснили это неготовностью россиян использовать электрокары: в стране нет необходимой инфраструктуры. Кроме того, Россия вернула сянваря 2022 года пошлины на электромобили: покупателю придется заплатить 15% от стоимости авто, это еще больше снижает привлекательность такой покупки.

Как сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Smart и Chrysler оказались непопулярными у российских водителей. Последний хэтчбек Smart ForFour и два минивэна Pacifica от Chrysler в гибридной версии были проданы в 2021 году.

Smart в России продавал только двухместные ForTwo, ForTwo Cabrio и четырехместный ForFour.

Готовится покинуть отечественный рынок и японский бренд Honda: у него осталась только одна модель в продаже. АЕБ считает, что именно этот бренд уйдет с рынке следующим: хотя концерн объявил об этом решении больше года назад, эксперты поначалу относились к нему скептически. На российском сайте Honda в ассортименте осталась одна модель, это кроссовер CR-V. У дилеров в наличии остались единичные экземпляры Honda Pilot, эту модель перестали поставлять в РФ. Ожидается, что до конца первого квартала этого года состоятся последние поставки и для CR-V, которые распродадут до середины 2022 года.