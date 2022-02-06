МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на мошеннические схемы при продаже авто и призвал бороться с ними через усовершенствование законодательства. Из России ушли два автомобильных бренда и сворачивает работу еще один

Политик рассказал в своем Telegram-канале, что одна из преступных схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением, а нечестный продавец замалчивает этот факт, отметил спикер ГД.

"Если бывший владелец перестаёт выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать", — объяснил он.

Для того, чтобы предотвратить подобные схемы, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство, считает Володин.

Читайте также: Составлен список самых проблемных люксовых авто с пробегом