МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мечта о подержанном автомобиле с минимальным пробегом порой заставляет нас верить продавцам, рассказывающим о третьей машине в семье, редких поездках по выходным в супермаркет или исключительно летней эксплуатации. О том, как определить пробег авто при покупке и не попасться на уловки мошенников, рассказал "Прайм" директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

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Существует множество косвенных показателей скрученного пробега, отметил Баскаков. Например, что касается салона автомобиля, то среди основных признаков можно отмеить потертости на рулевом колесе, изношенность коврового покрытия, потертости материала сидений или заломы кожи, а также замена этого материала (иногда автовладельцы заменяют материалы сидений и рулевого колеса на новые, чтобы замаскировать реальный пробег).

"Кроме того, обратите внимание на педали газа, тормоза и взгляните на площадку под левую ногу – если они находятся в изношенном состоянии, то это тоже свидетельствует о том, что пробег скручен", — порекомендовал автоэксперт.

Также Баскаков напомнил, что необходимо осмотреть приборную панель и оценить ее состояние: если пробег был скручен, то на панели можно обнаружить следы вмешательства, например, следы ее снятия, царапины рядом с креплением, неровные крепежи и так далее.