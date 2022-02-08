МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Улучшить качество головной оптики, не прибегая к вмешательству в конструкцию авто, а также к использованию различных нелицензированных тюнингов, можно при помощи полировки, так как зачастую мелкие царапины на фарах являются причиной их тусклого света. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Следующий шаг – проверить напряжение в лампах ближнего света – с включенным двигателем оно должно быть не меньше, чем 13,5-14 Вольт при условии нормальной работы и заряда аккумулятора, говорит эксперт.

"Также необходимо замерить напряжение в лампах фар — оно не должно отличаться от показателей АКБ, — и, если оно выше даже на 0,5 Вольта, значит, проблема тусклости заключается в неисправности проводки и стоит обратиться к услугам профессионалов", — указывает Рязанов.

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Поэтому автоэксперт рекомендует проверить и почистить контакты световых приборов, отрегулировать фары, избавиться от капель воды под стеклами, так как они могут привести к повреждению отражателя.