МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский авторынок ожидает падение на фоне продолжающегося дефицита, продажи новых автомобилей в стране в первом полугодии 2022 года сократятся минимум на 5%, такой прогноз РИА Новости высказали эксперты "Банкавто". Продажи элитного жилья в Москве выросли почти в полтора раза в 2021 году

"Российский авторынок по итогам первого полугодия, скорее всего, ждет снижение минимум на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. База продаж за период январь–июнь 2021 года была достаточно высокой (870,7 тысячи автомобилей), и с учетом продолжающегося дефицита машин у авторынка РФ едва получится дотянуть до отметки в 820 тысяч реализованных автомобилей", — отметили эксперты.

Аналитики подчеркнули, что будущее российского рынка микрочипов (который и подталкивает дефицит новых машин) находится в более зависимом положении, чем у западного, поскольку 90% необходимых полупроводников у нас завозные. Так, даже при определенном восстановлении общемировых объемов производства электроники необходимый объем микросхем отечественные конвейеры получат с запозданием в несколько месяцев.

"Поэтому нынешние лидеры российского авторынка получат возможность активнее отстаивать свои позиции скорее к концу 2022 — началу 2023 года", — пояснили в "Банкавто".

Тем не менее, на рынке есть и те, кому удается выиграть: это китайские производители, которые в кризисный момент сумели нарастить долю в РФ более чем на 7%. В настоящее время на российском рынке официально продаются автомобили 13 китайских марок: Haval, Chery, Geely, Exeed, Changan, FAW, DFM, GAC, Great Wall, Lifan, Brilliance, Foton и Zotye. Однако на долю первых четырёх из них приходится порядка 95% всех продаж машин из КНР.

"Увеличивающийся спрос на китайские машины в России объясняется их более доступной ценой при растущем качестве. При этом у китайских автопроизводителей лучше многих западных компаний получается справиться с дефицитом чипов и обеспечить бесперебойные поставки на российский рынок. Одновременно компании из КНР проводят более жесткую политику в отношении своих официальных дилеров, не позволяя им осуществлять избыточные наценки на автомобили в салонах", — отметили аналитики. При этом "Банкавто" уверены, что к концу текущего года они вполне могут увеличить свою рыночную долю до 14% или даже до 15-16%.