МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Средние выплаты по каско из-за падения снега и льда в 2021 году превысили 120 тысяч рублей, а самая дорогая льдина стоила 1,3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие". Правительство профинансирует новые выплаты ряду медиков

"Сумма убытка, который наносят застрахованным по каско автомобилям снег, глыбы льда и сосульки, упавшие с крыш домов, в среднем составляет 126 тысяч рублей. Наибольшее возмещение "Согласия" по такому страховому случаю достигло 1,3 миллиона рублей – на улице Парижской Коммуны в Калуге упавшая льдина повредила Volkswagen Touareg", — поделились данными эксперты.

Крупнейший убыток в Москве составил 957,2 тысячи рублей – такую выплату получил владелец ВMW X6, поврежденного рухнувшим на автомашину куском льда на Люсиновской улице. В топ-3 также вошла выплата за Volkswagen Polo (721,8 тысячи рублей), помятый глыбой снега на улице Лейпунского в Обнинске, рассказали в "Согласии" насколько убыточно то, что падает с крыш.

Самый большой убыток в Санкт-Петербурге составил 593,3 тысячи рублей (на Измайловском проспекте снег и лед упали на Volkswagen Polo), в Тюменской области – 474,5 тысячи рублей (в поселке Винзили Honda CR-V была повреждена глыбой снега), в ХМАО-Югре – 390,3 тысячи рублей (в Сургуте Renault Arkana также нанес ущерб снег), отметили эксперты.

В Республике Татарстан самая крупная сумма (374,5 тысячи рублей) выплачена за автомобиль Kia Cerato, на который с крыши здания в Мензелинске упал снег. Во Владимирской области наибольшим "снежным" убытком стало повреждение Lexus LX 570 в Покрове на сумму 255,3 тысячи рублей В Московской области (Раменское) лед упал с крыши частного дома на Toyota Land Cruiser Prado (возмещение – 250,1 тысячи рублей), также сказали они.

"Наибольший ущерб, нанесенный сосулькой в 2021 году, составил 170,8 тысячи рублей – она упала на Jaguar XJ на Зубовском бульваре в столице", — добавили в "Согласии".