МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Легковые автомобили выпускаются с летними шинами, а зимний комплект автовладелец покупает сам, но не думает заменить запаску в багажнике, а там – летняя покрышка, за использование которой в зимнее время полагается штраф в 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов. 

Работа автосервиса

Водителей научили, как правильно накачать зимние шины

По его словам, пока запаска в багажнике, это не будет нарушением. Но если на трассе возникнет ситуация, когда ее нужно будет использовать, то можно нарваться на штраф. На летней запаске безнаказанно можно доехать зимой только до места стоянки или сервиса для ремонта. 

"Тогда водитель должен сказать инспектору ГИБДД, что в дороге случился прокол колеса и он временно установил летнюю запаску и едет на сервис", — посоветовал Имамов. 

К тому же есть ряд случаев, по его словам, при которых водитель может обжаловать штраф за резину: если он двигался на летней запаске на СТО и сообщил об этом инспектору, но тот выписал штраф и если сумма штрафа превышает 500 рублей. Оспорить взыскание можно в течение десяти дней с момента получения штрафа, напомнил юрист.  

"С 2021 года были приняты поправки, которые сделали требования к колесам и шинам еще более жесткими: если ранее разрешалось устанавливать разные покрышки попарно на две оси – например, спереди новая шипованная резина, а сзади стертые старые шины, то сейчас в перечне неполадок закреплены требования использовать только зимний комплект с одинаковыми колесами, включаю запаску", — подчеркнул Имамов. 

А вот в летний период за зимнюю резину штрафовать, по словам эксперта, не будут. Но вместе с тем ездить круглый год на шипованной резине запрещено законодательством: на федеральном уровне, по словам эксперта, закреплено, что с июня по август должна использоваться только летняя резина.