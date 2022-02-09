МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Легковые автомобили выпускаются с летними шинами, а зимний комплект автовладелец покупает сам, но не думает заменить запаску в багажнике, а там – летняя покрышка, за использование которой в зимнее время полагается штраф в 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов.

Водителей научили, как правильно накачать зимние шины

"Тогда водитель должен сказать инспектору ГИБДД, что в дороге случился прокол колеса и он временно установил летнюю запаску и едет на сервис", — посоветовал Имамов.

К тому же есть ряд случаев, по его словам, при которых водитель может обжаловать штраф за резину: если он двигался на летней запаске на СТО и сообщил об этом инспектору, но тот выписал штраф и если сумма штрафа превышает 500 рублей. Оспорить взыскание можно в течение десяти дней с момента получения штрафа, напомнил юрист.

"С 2021 года были приняты поправки, которые сделали требования к колесам и шинам еще более жесткими: если ранее разрешалось устанавливать разные покрышки попарно на две оси – например, спереди новая шипованная резина, а сзади стертые старые шины, то сейчас в перечне неполадок закреплены требования использовать только зимний комплект с одинаковыми колесами, включаю запаску", — подчеркнул Имамов.

А вот в летний период за зимнюю резину штрафовать, по словам эксперта, не будут. Но вместе с тем ездить круглый год на шипованной резине запрещено законодательством: на федеральном уровне, по словам эксперта, закреплено, что с июня по август должна использоваться только летняя резина.