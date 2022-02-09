МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российские автолюбители за последний год увеличили кредитные аппетиты: они по-прежнему чаще всего готовы взять автокредит на сумму до 500 тысяч рублей, хотя доля таких граждан снизилась до 45% с 59%, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какие кредиты наиболее опасны

"Большая часть опрошенных россиян (45%) готовы взять автокредит или кредит наличными на покупку машины на сумму не более 500 тысяч рублей. Годом ранее автокредит до 500 тысяч рублей планировали взять 59% потенциальных покупателей", — подсчитали эксперты.

На втором месте по популярности сумма от 500 тысяч до 1 миллиона рублей — ее в этом году выбрали 38% респондентов против 33% годом ранее. Кредит в 1-1,5 миллиона рублей на покупку автомобиля готовы оформить 12% россиян против 7%, а в 1,5-2 миллиона рублей – только 4%. Вариант занять более 2 миллионов рублей рассматривает всего 1% опрошенных. При этом год назад доля автолюбителей, которые были готовы занять свыше 1,5 миллиона рублей, составляла лишь 1%.

"На фоне роста цен и среднего чека по автокредиту всё меньшее количество заёмщиков укладываются в один миллион рублей при оформлении автокредита на машину мечты, и всё больше потенциальных владельцев увеличивают кредитные аппетиты для финансирования сделки по приобретению авто. Так, в этом году уже 17% заемщиков планируют оформить кредит свыше 1 миллиона рублей по сравнению с 8% годом ранее", — поясняют аналитики.

Наиболее важным параметром при рассмотрении кредита 79% будущих автовладельцев назвали максимально низкую процентную ставку. Отсутствие залога значимо для 49% респондентов, почти столько же (45%) отметили важность отсутствия обязательного требования к оформлению каско и других страховок. Еще 31% опрошенных выбрали такой параметр, как минимальный пакет документов, 15% — отсутствие требований к автомобилю, 12% — отсутствие первоначального взноса.

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди 1700 совершеннолетних россиян в городах России с населением больше 500 тысяч человек.