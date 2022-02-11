МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В январе текущего 2022 года в России средняя цена на автомобиль с пробегом составила 639 800 рублей, как пишет Autonews, эта цифра на 60% больше показателей за аналогичный период 2021 года.

Если сравнивать цены с декабрем прошлого года, то ценник стал выше на 6,6%.

Как подсчитали аналитики "Авито.Авто", из-за того, что большинство дилеров продолжают поднимать цены на новые машины в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов, растут и цены на автомобили с пробегом.

Подорожание машин на вторичке наблюдается практически во всех регионах России: в Вологде цены на подержанные автомобили взлетели сразу на 15,5% по сравнению с декабрем 2021 года до 670 000 рублей. Достаточно существенный рост зафиксировали в Тольятти — плюс 14,2%, до 628 000 рублей.

На третьем месте Челябинск — +11,7%; 669 994 рублей.

Также в пятерку вошли Барнаул (+10,2%; 550 000 рублей) и Ульяновск (+9,8%; 585 321 рублей).

Что касается Москвы, то здесь средняя стоимость подержанного автомобиля составила 1 120 200 рублей, рост на 5,2%.

В Санкт-Петербурге машины на вторичке подорожали на 4,4% до 929 000 рублей.

"В наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы ходовых моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль. Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом цена-качество", — рассказали эксперты.

По данным аналитиков, уровень спроса в январе в целом по стране остается стабильным по сравнению по отношению к декабрю.