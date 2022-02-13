МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правильное положение рук на рулевом колесе можно представить по циферблату часов: руки должны ориентировочно находиться в районе 2 часов дня и 10 часов вечера, то есть чуть выше середины руля с правой и с левой стороны. Об этом рассказал "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков. Автоэксперт объяснил, что нужно иметь в автомобиле зимой

Он объяснил, что существует еще такое понятие, как "открытый" и "закрытый" хват. При "закрытом" хвате пальцы сомкнуты вокруг обода руля. При "открытом" хвате они лежат вдоль рулевого колеса. "Закрытый" хват чаще всего используется для максимального контроля рулевого колеса, это может, например, происходить на неровной дороге, скользком дорожном покрытии и так далее. А при маневрировании наоборот используется "открытый" хват, потому что в данном случае нужно, чтобы ваши руки были максимально свободны, чтобы было проще вращать рулевое колесо.

Среди самых типичных ошибок и неправильного положения рук на руле автоэксперт назвал ситуацию, когда две руки находятся сверху, либо обе руки снизу, а также, если водитель маневрирует одной рукой. Также, добавил он, бывает, что водитель как бы просовывает руки в рулевое колесо – кладет их на нижнюю часть руля, если оно, допустим, трехспицевое, и покачивает его вправо-влево.

"Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей", — предупредил Червяков.