МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россиянам не стоит откладывать покупку автомобиля, так как рост цен будет происходить и дальше, заявил в беседе с изданием "Народные новости" автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Откладывать покупку из-за роста цен — не лучшее решение, считает он.

Цены будут расти и дальше, поэтому "выиграть в деньгах" уже не получится, отметил Кадаков.

"Я не совсем согласен с утверждением, что покупку автомобиля необходимо откладывать, потому что сделать это может человек, которому автомобиль не очень нужен <…>Уже сейчас очевидно, что цены падать не будут. От того, что Вы отложите покупку автомобиля, который вам нужен, Вы в деньгах практически не выиграете, нет никаких предпосылок тому, чтобы автомобили начали дешеветь", — рассказал эксперт.

При этом он выразил надежду, что дефицит автоэлектроники мировыми производителями все же будет преодолен, и рост цен во второй половине 2022 года начнет замедляться. Но снижаться цены точно не будут ни при каких обстоятельствах.

Единственное, что, по мнению Кадакова, может снизиться — это накрутки дилеров, именно за них покупателям порой приходится переплачивать десятки или даже сотни тысяч рублей. За счет таких накруток автосалоны увеличивают маржу с продаж и в конечном счете даже в условиях пандемии и дефицита товаров могут зарабатывать даже больше, чем в "доковидные" времена.