МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Москва, скорее всего, исчерпала положительный эффект от создания парковочных пространств, поскольку даже в условиях коронавирусного 2020 года оказалась на первом месте в Европе по загруженности улиц, считает эксперт направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Юлия Рыжкова. Парковки в Москве будут бесплатными более двух месяцев

Она отметила, что создание платных парковок и реализация транспортных проектов в столице улучшило ситуацию на дорогах, но лишь на некоторое время. Так, в 2012–2013 годах, когда началось внедрение платных парковок, Москва занимала первое место в рейтинге самых загруженных городов мира TomTom Traffic Index.

"В 2016 году, когда эффект от организации парковочного пространства был наиболее выраженным, Москва переместилась на 13 место данного рейтинга. А в 2020, несмотря на перевод части сотрудников на дистанционную форму работы, Москва заняла уже 6 место в мире и первое в Европе по загруженности улиц, что говорит об исчерпании эффекта от создания парковочных пространств", — сказала Рыжкова РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что качество среды в Москве значительно улучшилось: парковки стали более компактными и организованными. Но количество автомобилей продолжает расти, и пробки по-прежнему являются частым явлением в столице.

Рыжкова также пояснила, что так называемая "зеленая волна", применяемая при настройке светофоров, эффективна при отсутствии заторов на дорогах.

"Если образуется пробка, то необходимо сокращать интервалы для проезда автомобилей. Побочным эффектом в мегаполисах, где отдается приоритет автомобильному трафику, является долгое ожидание для пешеходов на светофоре. В России – одни из самых длительных циклов светофоров, что сказывается на удовлетворенности от городской среды, от качества пользовательского опыта", — указала эксперт.

"Правильное расположение парковок и светофоров при определенных дополнительных факторах может частично и временно разгрузить улицы мегаполисов – это уже происходит во многих городах в развитых странах и, конечно, в Москве. Так, во многих европейских городах созданы зоны с ограниченным правом проезда для отдельных категорий автотранспорта в центральных районах, развивается общественный транспорт и системы перехватывающих парковок", — указала эксперт, добавив, что наиболее признанным методом разгрузки улиц является развитие системы общественного транспорта.