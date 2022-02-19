МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российским водителям подготовили новый штраф в размере 30 тысяч рублей, пишет издание Autonews.

Этот законопроект депутаты поддержали в первом чтении.

"Суровое наказание в будущем ждет водителей, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины", — пишет издание.

Вычислять нарушителей планируется, в том числе, с помощью камер. Комплексы планируется установить "в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений".

Таких недобросовестных автомобилистов ждет штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) наказание будет еще строже: от 20 до 30 тысяч рублей. Юридических лиц хотят штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Поясняется, что повторное нарушение обойдется еще дороже: