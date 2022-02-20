МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Если перед вами резко затормозил автомобиль, то для того чтобы избежать столкновения, необходимо очень быстро, практически с рефлекторной скоростью, перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар изо всех сил. Благодаря этому произойдёт практически мгновенная блокировка колёс автомобиля, и в дело вступит система АБС, которая обеспечит максимально возможное замедление автомобиля. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Эксперт объяснил, какие неполадки автомобиля могут вскрыться весной

Причём, машина очень быстро перейдёт "от режима качения к режиму торможения", добавляет он.

Однако, если вы понимаете, что не успеваете остановиться до препятствия, можно повернуть руль в сторону от него, не снижая интенсивности замедления. И благодаря тому, что система АБС обеспечивает качение всех колёс, машина будет и тормозить, и поворачивать, объясняет специалист.

"Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас", — предупреждает Васильев.

Так что, в большинстве ситуаций с экстренным торможением в потоке транспортных средств лучше тормозить в рамках своей полосы движения, подытожил автоэксперт.