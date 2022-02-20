Автоэксперт Васильев: если впереди резко затормозила машина, лучше тормозить в рамках своей полосы
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Если перед вами резко затормозил автомобиль, то для того чтобы избежать столкновения, необходимо очень быстро, практически с рефлекторной скоростью, перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар изо всех сил. Благодаря этому произойдёт практически мгновенная блокировка колёс автомобиля, и в дело вступит система АБС, которая обеспечит максимально возможное замедление автомобиля. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Причём, машина очень быстро перейдёт "от режима качения к режиму торможения", добавляет он.
Однако, если вы понимаете, что не успеваете остановиться до препятствия, можно повернуть руль в сторону от него, не снижая интенсивности замедления. И благодаря тому, что система АБС обеспечивает качение всех колёс, машина будет и тормозить, и поворачивать, объясняет специалист.
"Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас", — предупреждает Васильев.
Так что, в большинстве ситуаций с экстренным торможением в потоке транспортных средств лучше тормозить в рамках своей полосы движения, подытожил автоэксперт.
https://auto.1prime.ru/auto/20220220/836096914.html