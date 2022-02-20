МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В России самым популярным иностранным автомобилем с пробегом стал Ford Focus, на него, согласно исследованию "Авито.Авто", приходится 2,3% от всех продаж подержанных машин в стране.

Как отмечает Autonews, средняя цена на подержанную американскую машину составляет 365 000 рублей.

Второе по популярности место — южнокорейский Hyundai Solaris. Его средняя цена составляет 606 000 рублей, доля — 1,9%.

На третьем месте южнокорейский автомобиль Kia Rio, его доля 1,8%, покупателям нужно заплатить за такой автомобиль в среднем 620 000 рублей.

"С учетом дефицита новых моделей в салонах и роста цен на новые автомобили, покупатели иномарок в 2021 году стали чаще обращаться к рынку авто с пробегом. Это привело и к росту продаж иномарок с пробегом, и к повышению средних цен большинства популярных моделей", — прокомментировал управляющий директор "Авито.Авто" Кирилл Вотяков.