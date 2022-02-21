МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Многие автолюбители, оставляя свой номер телефона под лобовым стеклом автомобиля, не задумываются о том, что могут стать жертвами мошенников. Зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать многое об автолюбителе: имя, фамилию, данные о том, как он записан в телефонах других людей и другую информацию. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Эксперт объяснил, какие неполадки автомобиля могут вскрыться весной

Как использовать полученную информацию – дело техники. "Среди распространенных случаев мошенничества – звонки "свидетелей или потерпевших" от несуществующего ДТП, с которого автолюбитель, якобы, скрылся — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД (потенциальный риск лишения водительских прав)", — объясняет адвокат.

А иногда аферисты ничего не вымогают, просто разговор по телефону срывается или вас просят перезвонить — и начинается долгий разговор по уже платной линии телефона, добавляет она.

Другим распространенным способом мошенничества, по словам Елены Кудерко, является предложение выкупа авто. Звонящий якобы видел авто среди объявлений, цена предлагается высокая, в связи с чем жертва мошенников много вопросов не задает и входит в переговоры, предоставляя данные своей карты для перевода задатка, и лишается таким образом денежных средств. “Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

Нередки и случаи звонков от мошенников под видом сотрудников ГИБДД, судебных приставов, предлагающих за некоторое вознаграждение не накладывать арест на авто или отменить штраф.

"Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер, — вероятнее всего, дозвониться у вас не получится", — заключает адвокат.